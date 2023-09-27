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        Görele Belediyesi hentbol oyuncularının milli takım mutluluğu

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyesi oyuncuları Ayşenur Kara ve Zeynepnur Ulukoz, milli takım kadrosuna çağrılma mutluluğu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:45
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        Görele Belediyesi hentbol oyuncularının milli takım mutluluğu
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyesi oyuncuları Ayşenur Kara ve Zeynepnur Ulukoz, milli takım kadrosuna çağrılma mutluluğu yaşıyor.

        Kara ve Ulukoz, milli takımın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda 11 Ekim'de Karadağ, 15 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna davet edildi.

        Ayşenur Kara, AA muhabirine, ikinci kez milli takım kadrosuna seçildiğini söyledi.

        Bunun mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kara, "Kendim ve takımım adına gururluyum. Ülkemiz ve Görele adına orada olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Türk Milli Takımı seçmelerinde her şeye göre değerlendirme yapılıyor. Ben bizim takımdan da çoğu takım arkadaşımızın orada yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Zeynepnur Ulukoz ise milli takıma çağrıldığı belirterek, Görele Belediyesi adına milli takımda yer alacak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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