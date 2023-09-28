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        Kore gazisi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde vefat eden Kore gazisi Ali Rıza Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:29
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        Kore gazisi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde vefat eden Kore gazisi Ali Rıza Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        99 yaşında hayatını kaybeden Arslan için Avluca köyündeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Espiye Kaymakamı Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

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