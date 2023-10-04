Espiye Müftüsü Gülbe, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Gülbe, sohbet ettiği hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gülbe, hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastalarımıza moral vermeyi, yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Rabbimizin kapısı huzur bulduğumuz kapıdır. Bu kapıda hastalıklarımız dert değil, bir nevi dermandır. Hastalıklarımız Rabbimize ilticaya vesiledir. Bize düşen sabır ve şükürdür. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin."

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