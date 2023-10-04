Eylül ayında 153 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 153 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 153 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 ihracat sezonunun 1-30 Eylül 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 153 milyon 381 bin 61 dolar karşılığında 24 bin 553 ton fındık satıldığı kaydedildi.

Bir önceki yıl aynı dönemde ise 135 milyon 250 bin 189 dolar karşılığında 25 bin 10 ton satış yapıldığı hatırlatıldı.