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        Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek isteyen kişi tutuklandı

        Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek istediği sırada yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:26
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        Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek isteyen kişi tutuklandı
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        Giresun'da sahte kimlikle askeri gazinoya girmek istediği sırada yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının Kale Mahallesi'ndeki gazinosuna sahte askeri kimlikle girmeye çalışan üniversite öğrencisi M.V.A. gözaltına alındı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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