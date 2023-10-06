Giresun'da "İnancın Ahlakı Sempozyumu" düzenlendi

Giresun'da 26. Kelam Anabilim Dalları koordinasyon toplantısı ve İnancın Ahlakı Sempozyumu düzenlendi.

Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program "Vefa Oturumu" ile başladı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, burada yaptığı konuşmada, inancın ahlakı başlığını çok önemsediğini söyledi.

"Dindarlık" denildiğinde ahlaklı olmanın çok fazla anlaşılmadığını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Dindar denince ibadetleri çok öne çıkardık, ibadetler olmazsa olmazı dinin, yani ibadetleri reddediyor değiliz ama ibadetler, bir de ülkede son 50 yılda yaşanan bu başörtüsü sıkıntısı dolayısıyla işte baş örtünce namaz, abdest, hac, umre biraz böyle dini dar bir kapsama sıkıştırdık. Halbuki amel çok önemlidir, salih amel çok önemlidir, ahlak çok önemlidir. Ahlakı çok dışladık, çok farkında değiliz, inşallah bu sempozyum bu noktada hayırlara vesile olur."

Can, toplantının ve sempozyumun iyi sonuçlar ortaya koymasını diledi.

İki gün sürecek sempozyumda "Ahlakın Kavramsal Çerçevesi", "Ahlakın Kaynağı Tartışması", "İnancın Ahlakı", "Ahlak, Hukuk ve Kamusal Alan", "Ahlakın Geleceği ve Geleceğin Ahlakı" ve "Genel Değerlendirme" oturumları gerçekleştirilecek.