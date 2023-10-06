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        Espiye ilçesinde engelliler buluşması gerçekleştirildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:04
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        Espiye ilçesinde engelliler buluşması gerçekleştirildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde engellilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Süleyman Şah Parkı'nda düzenlenen "Engelliler Buluşuyor" programına katıldı.

        Engelliler ile sohbet eden Gülbe, Müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

        Etkinliğe Müftülük Şube Müdürü Ömer Çınar, Din Hizmetleri Uzmanı Orhan Cesur ve din görevlileri katıldı.

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