Giresun'da tekne ile gezen vatandaşlara yunuslardan sürpriz gösteri
Giresun'da vatandaşların gezdiği tekneyi çevreleyen yunuslar ilgiyle izlendi.
Giriş: 08.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:24
Giresun'da vatandaşların gezdiği tekneyi çevreleyen yunuslar ilgiyle izlendi.
Kent merkezinden gezintiye çıkan bir grup vatandaşın bulunduğu özel teknenin etrafında, Ayvasıl mevkisinde bir anda 15'i aşkın yunus belirdi.
Vatandaşlar, tekneye adeta dans ederek eşlik eden yunusların gösterisini sevinçle izledi.
Yunusların suya dalıp çıkarak tekneyle ilerlediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.