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        Giresun'da tekne ile gezen vatandaşlara yunuslardan sürpriz gösteri

        Giresun'da vatandaşların gezdiği tekneyi çevreleyen yunuslar ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:24
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        Giresun'da tekne ile gezen vatandaşlara yunuslardan sürpriz gösteri
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        Giresun'da vatandaşların gezdiği tekneyi çevreleyen yunuslar ilgiyle izlendi.

        Kent merkezinden gezintiye çıkan bir grup vatandaşın bulunduğu özel teknenin etrafında, Ayvasıl mevkisinde bir anda 15'i aşkın yunus belirdi.

        Vatandaşlar, tekneye adeta dans ederek eşlik eden yunusların gösterisini sevinçle izledi.

        Yunusların suya dalıp çıkarak tekneyle ilerlediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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