Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği konserle açıldı

Giresun Bolahenk Türk Müziği Derneği'nin açılışı halk müziği konseri ile yapıldı.

Giresun Belediyesinin katkılarıyla Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde, Cihan Unat'ın şefliğini yaptığı kadın ve erkek koristler şarkılar seslendirdi.

Konserde konuk sanatçı olarak Umut Akyürek de sahne aldı.

TRT saz sanatçılarının da yer aldığı konserde birbirinden güzel eserler dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bazı şarkılara salondaki dinleyiciler de eşlik etti.