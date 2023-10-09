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        Sinop'taki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Giresun'da toprağa verildi

        Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen İsa Memiş ile Kazım Biber'in cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:33
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        Sinop'taki trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Giresun'da toprağa verildi
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        Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen İsa Memiş ile Kazım Biber'in cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

        Cenazesi yakınları tarafından alınarak Espiye'nin Tikence köyüne getirilen İsa Memiş için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Memiş'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Aynı kazada yaşamını yitiren Kazım Biber'in cenazesi ise Gökçeali Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde İsa Memiş (60) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyreden kamyona arkadan çarpmış, otomobilde bulunan Kazım Biber ve Şükriye Özcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış, İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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