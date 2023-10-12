Espiye Müftüsü Gülbe'den hayırseverlere plaket Espiye Müftüsü Osman Gülbe, ilçedeki cami ve Kur'an kursları ile Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış yapan iki hayırsevere plaket verdi.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, ilçedeki cami ve Kur'an kursları ile Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış yapan iki hayırsevere plaket verdi.

Gülbe, bağışı 250'şer kilogram fındık olarak yapan Hamit Gökçe ve Mehmet Gökçe ile Güneyköy'deki evlerinde bir araya geldi.

Hayırsever vatandaşların desteğini yanlarında hissetmenin kendilerini daha da güçlendirdiğini dile getiren Gülbe, "Cami ve Kur'an kurslarımıza yapmış olduğunuz maddi ve manevi katkılardan dolayı teşekkür eder, hayırlı hizmetlerinizin devamını dilerim. Her iki ailenin müftülüğümüze göstermiş oldukları destek ve örnek davranışından dolayı Allah razı olsun." dedi.

Gülbe, iki hayırsevere de plaket takdim etti.