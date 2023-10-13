Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri başladı

Giresun'da sinema gösterileri ve söyleşilerin gerçekleştirildiği Üçüncü Mekan Film Günleri başladı.

Giresun Belediyesince Tarihi Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinliğin ilk gününde Ceviz Ağacı filmi sinemaseverlerle buluşurken "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Sinema, Sinema Salonları ve Seyir" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

15 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte Yılanların Öcü ve Gelin adlı filmler de izleyicilerle buluşacak.

Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit ve yönetmen, şair, yazar Faysal Soysal da etkinliğe katılacak.

Prof. Dr. Aydan Özsoy, Doç. Dr. Yasin Söğüt, Doç. Dr. Aydın Çam, Dr. Mehtap Özsoy, Dr. Deniz Kurtyılmaz ve Dr. Erdal Yıldırım ise söyleşi programlarında sanatseverler ile bulaşacak.

Dijitalleşme Etkisi ve İnteraktif Filmler Atölyesi, Metin Erksan Sinema Atölyesi, Oyunculuğun Sinemada ve Tiyatroda Estetize Edilmesi Atölyesi ile Türkiye'de Festival Filmleri ve Film Yapım Süreçleri Atölyeleri'ne vatandaşlar katılım sağlayabilecek.