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        Giresunspor'da 3 oyuncu sakatlandı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sakatlanan Erol Can Akdağ, Talha Ülvan ve Ertuğrul Şenlikoğlu'nun tedavilerine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 22:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:08
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        Giresunspor'da 3 oyuncu sakatlandı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da sakatlanan Erol Can Akdağ, Talha Ülvan ve Ertuğrul Şenlikoğlu'nun tedavilerine başlandı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasında futbolculardan Erol Can Akdağ'ın sağ dizinde, Taha Ülvan'ın ise sol arka adalesinde ödem oluştuğu bildirildi.

        Ertuğrul Şenlikoğlu'nda ise kasık fıtığı başlangıcı tespit edildiği belirtilirken, Vukan Savicevic'in ise gribal enfeksiyona bağlı sağlık sorunlarının devam ettiği kaydedildi.

        Bu 4 oyuncunun 16 Ekim Pazartesi gününden itibaren antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.

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