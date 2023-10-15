Giresun'da Üçüncü Mekan Film Günleri sona erdi

Giresun'da sinema gösterileri ve söyleşilerin gerçekleştirildiği Üçüncü Mekan Film Günleri sora erdi.

Giresun Belediyesince Tarihi Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte çeşitli konularda söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirildi. Etkinlikte Yılanların Öcü ve Ceviz Ağacı adlı filmler de izleyicilerle buluştu.

Etkinliğin son günündeki söyleşiye katılan Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, sinemaseverlerle tanışalı 60 yıl olduğunu söyledi.

Bu 60 yıla nice filmler ve anılar sığdığını dile getiren Koçyiğit, sinemaseverlerin sevgisini kazanabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Koçyiğit, filmlerinde Türk kadınını temsil ettiğini belirterek, "Farklı farklı kadınlardı ama hepsi bizim kadınlarımızdı, onların sesi olmaya, onların dertlerini dile getirmeye çalıştım. İşimi çok severek yaptım." dedi.

Türkiye'de 60 yıl öncesine göre kadının yerinin çok daha farklı olduğuna işaret eden Koçyiğit, "Çünkü filmlerle de olsa, özel yaşantımla da olsa hep beni sevenlerin bir rol modeli olduğumu düşündüm, özel yaşamımda da Türk insanının değerlerine saygı gösterdim." değerlendirmesini yaptı.

Koçyiğit, filmlerde iyilerin, dürüstlerin, çalışkanların ve haklı olanların kazanacağını anlatmaya çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bugün sinemamız teknik olarak son derece başarılı imkanlara kavuştu. İçerik olarak daha çok özgün, daha bizden, bizim insanımızın yaşam biçimini anlatan filmlerin olmasını istiyoruz ama filmlerimizle de iftihar etmeliyiz çünkü dünyanın bir çok ülkesinde büyük başarılarla alkışlanıyorlar. O nedenle ben sinemamızın gelişmesinden çok mutluyum."

Türk sinemasının her birinin kültürel bir hazine olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Bu hazineyi gerektiği gibi koruyabilirsek, orada kendi kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz demektir. Kendi kültürümüzü yaşatmak demek böylesi dünyaya açık olduğumuz bir zaman diliminde çok önemli." diye konuştu.

Koçyiğit, herkese önemli görevler düştüğünü dile getirerek, "Her şeyden önce kendi öz tarihimizi, kültürümüzü, sahip olduğumuz değerlerin ne kadar değerli, ne kadar önemli ve bizi biz yapan varlıklar olduğunu hiç bir zaman unutmayalım, bunun farkında olalım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da 1914'te başlayan 100 yılın üzerinde bir sinema tarihi olduğunu belirtti.

Bir çok şehirde sinema günlerinin yapıldığını dile getiren Şenlikoğlu, "Tabii sinema günlerinin artık buradan yürümesini biz özellikle istedik. İnşallah bundan sonra artık belki uluslararası arenaya çıkmaya başlayacak. 4 atölye yapmışız, tabi bu atölyelerde yüzlerce öğrenci kardeşimiz sinemanın teknik mütalaası yapıyor, onun için ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik Hülya Koçyiğit'in "Gelin" adlı filminin gösterimiyle tamamlandı.