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        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadelesi toplantısı yapıldı

        Espiye'de tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:45
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        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadelesi toplantısı yapıldı
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        Espiye'de tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, Müftülük toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Karadeniz'de kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine verdiği zararın ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

        Bu istilacı türle mücadelenin önemli olduğunun altını çizen Küp, zararlının, özellikle sonbahar döneminde kışlamak için ev, depo, ambar gibi korunaklı yapılarda saklandığını aktardı.

        Küp, bu dönemde mekanik mücadelenin önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan kahverengi kokarcayı gördükleri yerde imha etmelerini istedi.

        Fındık için ciddi anlamda tehlike arz eden söz konusu tarım zararlısı için "gördüğün yerde yok et" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Küp, kahverengi kokarcanın birinin dahi öldürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        Toplantıya ziraat odalarının temsilcileri, tarım danışmanları, köy ve mahalle muhtarları ile fındık üreticileri katıldı.

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