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        TKDK'nin IPARD 2 programının son çağrısında Giresun'a rekor yatırım

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü'nce IPARD 2 programı On Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi için tutarı 172 milyon lirayı aşkın proje başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:22
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        TKDK'nin IPARD 2 programının son çağrısında Giresun'a rekor yatırım
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü'nce IPARD 2 programı On Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi için tutarı 172 milyon lirayı aşkın proje başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

        TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, 16 Ağustos 2023 tarihinde ilana çıkılan başvuru döneminde hayvancılık ve işleme sektörüne yönelik başvuruların kabul edildiği aktarıldı.

        Toplam yatırım tutarı 172 milyon 507 bin liralık proje başvurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, projelerin hayata geçmesiyle 86 milyon 230 bin lira hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, her çağrı dönemi sonunda yapılan başvurularla daha çok yatırımı hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Bu çağrı döneminde çoğunluğu fındık işleme olmak üzere 18 proje başvurusu aldıklarını aktaran Kurşun, şunları kaydetti:

        "İlimizde proje kültürünün artmasıyla daha yüksek yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. 13. başvuru çağrı dönemi kısa süreli olmasına rağmen, başvuruların hem sayı hem de tutar olarak yüksek olması bizi çok memnun etti. Daha çok projeyi destekleyebilmek adına, önümüzdeki çağrılarda da yatırımcılarımızı kurumumuza bekliyoruz."

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