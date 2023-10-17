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        Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı

        Giresun'da doktor ve sağlık personeline saldırıda bulunan hasta yakını gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:44
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        Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
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        Giresun'da doktor ve sağlık personeline saldırıda bulunan hasta yakını gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Karadayı, ameliyatını gerçekleştirdiği bir hastayı üroloji servisinde muayene etti.

        Muayenenin ardından odadan çıkan Karadayı ile bir sağlık personeli hasta yakınının saldırısına uğradı.

        Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişiden biri polis ekiplerince gözaltına alındı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı dolayısıyla Uzman Doktor Mehmet Karadayı ile görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini sunduğunu aktardı.

        Amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

        "Zaman mefhumu gözetmeden halkımızın sağlığı için gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza böyle saldırılar yapılması kabul edilebilir değildir. Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyor, olayda saldırıya maruz kalan hekimimize ve sağlık çalışanlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum."

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