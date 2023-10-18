İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Orta ve Doğu Karadeniz'de protesto edildi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Artvin'de toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt ve Artvin'de toplanan vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Giresun'da, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan oluşan grup, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Saldırılarda ölen kişiler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaşanan bu acıyı tarihin insanlığın kara lekelerinden biri olarak kaydettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra bizler hep beraber belki dualarımızla bir şeyleri Rabb'imizden niyaz ediyoruz ama kalbimizden geçenleri, söylenecek o kelimelerin hepsini her birimiz teker teker çok iyi biliyorsunuz. İnşallah en kısa süre içerisinde dünya Müslümanları bunun cevabını verecektir. Rabb'im mazlumlara rahmet etsin, o minik yavrulara rahmet etsin. Çok bir şey söyleyemeyeceğim ama kesinlikle bu bir vahşettir, bu bir insanlık suçudur, bu bir soykırımdır herkes bunun cezasını inşallah görecektir."

- Ordu

Ordu'da Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail Gazze'den defol" sloganları attı.

Grup adına TUGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, konuşma yaparak, yapılan saldırıyı kınadı.

Kalabalık ardından Sırrıpaşa Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tekbirler getirerek sloganlar attı.

- Trabzon

Trabzon'da İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Mehmetçik Gazze'ye", "Trabzon'dan Hamas'a direnişe bin selam" sloganları attı.

Fetih Suresi'nin okunduğu programda İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krizin en ciddi boyutlarından birinin sağlık alanında görüldüğünü söyledi.

Krizin hafifletilmesi adına kısa dönemde yapılması gereken ilk işin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini ifade eden Kalma, "Ablukanın kaldırılması için İsrail'e yaptırımlarda bulunulması büyük önem arz etmektedir. Bunlara ilaveten Refah Kapısı'nın açılması için Mısır'a bir çağrıda bulunabilir, İslam İşbirliği Teşkilatı'na açık mektup yazılabilir." dedi.

- Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Milli İrade Platformunun çağrısı ile toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş dua ederek, slogan attı.

Atatürk Caddesi'nden yürüyüşe geçen vatandaşlar Ticaret Sanayi Odası ve Cumhuriyet Caddesi'ni takip ederek meydana döndü. Yürüyüş esnasında vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

Grup, dua ettikten sonra dağıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta Tarihi Saat Kule Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, saldırıların sonlandırılmasını istedi.

Vatandaşlar, dua okunmasının ardından dağıldı.

- Artvin

Halitpaşa Meydanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Memur Sen Artvin Şube başkanlığınca organize edilen protesto gösterisine Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katılan vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan atarak tekbir getirdi.

Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce ve İHH Artvin Şube Başkanı Latif Yılmaz Türk, yaptıkları açıklamada saldırıyı lanetledi.

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.