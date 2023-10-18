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        Giresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:17
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        Giresun'da üzerine tomruk düşen kişi öldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Kaşdibi köyünde Orman İşletme Şefliği deposunda kamyona yüklenen tomrukların bağlandığı halatlardan biri açıldı.

        Bu sırada kayan tomruk, yükleme işi için kamyonun yanında bulunan İbrahim Bayrak'ın üzerine düştü.

        Ağır yaralanan Bayrak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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