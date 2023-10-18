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        Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan, taraftardan destek istedi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, sezon sonunda ligde kalabilmenin şampiyonluk kadar büyük bir başarı olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:50
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        Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan, taraftardan destek istedi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, sezon sonunda ligde kalabilmenin şampiyonluk kadar büyük bir başarı olacağını belirtti.

        Kaplan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 22 Ekim Pazar günü sahalarında oynayacakları Boluspor maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

        Bu maçta Giresunspor taraftarlarına 3 puan hediye etmek istediklerini ifade eden Kaplan, bu noktada taraftarlardan bir kez daha takımlarını desteklemelerini, tribünlerde kendilerinin yanında olduklarını göstermelerini istedi.

        Kaplan, ligde ilk 5 haftada sahada sergiledikleri oyun ve mücadeleden memnun olduğunu ancak son haflarda yapılan bireysel hatalar nedeniyle, kazanabilecekleri maçlardan mağlup ayrıldıklarını aktardı.

        Takımda alternatif oyuncuların olmamasının oyun anlamında kendilerini zor bir duruma soktuğunun altını çizen Kaplan, şunları kaydetti:

        "Bunun üstesinden gelmek için çok sıkı çalışıyoruz. Oyuncularım ile hem saha içinde hem de saha dışında sürekli olarak iletişim halindeyiz. Giresunspor'un ligde kalabilmesi için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösteriyoruz ve bunu başarabilecek bir takıma sahibiz. Sezon sonunda ligde kalabilmek şampiyonluk kadar büyük bir başarı olacak."

        Kaplan, sakatlıkları sona eren Erol Can Akdağ, Ertuğrul Şenlikoğlu ve gribal enfeksiyona bağlı sağlık problemi yaşayan Vukan Savicevic'in takımla çalışmalara başladığını belirterek, Talha Ülvan'ın ise sakatlığının devam ettiğini bildirdi.

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