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        Giresunspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Boluspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Biz de buradan gideriz hiç problem değil ama gelecek arkadaşın da çok şey katacağını düşünmüyorum, çünkü elimizdeki mevcut kadromuz bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:36 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:36
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        Giresunspor-Boluspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Boluspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Biz de buradan gideriz hiç problem değil ama gelecek arkadaşın da çok şey katacağını düşünmüyorum, çünkü elimizdeki mevcut kadromuz bu." dedi.

        Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci sarı karttan kırmızı kart gören stoper Kadir Seven'i eleştirdi.

        Oyuncuların özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Kaplan, 10 kişi kaldıktan sonra futbolcuların yüreklerini ortaya koyduğunu aktardı.

        Kaplan, şansız bir gol yediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kendi kalemize attığımız golle de mağlup olduk, burada yapacak bir şey yok. Ama ben yine söylüyorum, benim söylediğimi yanlış anlıyorlar. Eğer bu takıma sahip çıkmazsanız Giresunspor için çok karanlık günler olur. Biz de buradan gideriz hiç problem değil ama gelecek arkadaşın da çok şey katacağını düşünmüyorum çünkü elimizdeki mevcut kadromuz bu."

        - Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyum"

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise ilk yarıda takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını vurguladı.

        Maçın ikinci yarısında Bitexen Giresunspor'un 10 kişi kalmasıyla daha fazla alan bulmaya başladıklarını kaydeden Koşukavak, "Duran toptan gol bulduk. Dünkü alt sıradaki takımların kaybetmesiyle bugün 9 puan yaptık, buna çok ihtiyacımız vardı. İnşallah ilerleyen zamanda da devre arasına kadar 3-5 maç kazanmamız gerekiyor. Bu lig çok zor, bu ligde mücadele çok ön planda, maç kazanmak zor, kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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