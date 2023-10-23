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        Giresunspor bu sezon evinde gol sevinci yaşayamadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:56
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        Giresunspor bu sezon evinde gol sevinci yaşayamadı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

        Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla takviye ettiği kadroyla sezona başlayan yeşil-beyazlılar, ligde maç fazlasıyla 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Giresun temsilcisi, 9 haftada evinde oynadığı 5 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Söz konusu maçların 2'sinde golsüz berabere kalan Giresunspor, üçünde ise sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

        Ligde 9. hafta itibarıyla 6 golü bulunan Karadeniz ekibi, bunların tamamını deplasmanlarda kaydetti.

        Kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, AA muhabirine, şanssızlıklar nedeniyle iç sahada arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

        Genç oyunculardan kurulu bir ekip olduklarına işaret eden Ekiz, "Sahada iyi mücadele ediyoruz ancak özellikle iç sahada son vuruşlarda başarılı olamıyoruz. Şanssızlıklar nedeniyle gol bulmakta zorlanıyoruz. Bu durumu düzeltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Ekiz, oyuncularına güvendiklerini, gelecek haftalarda daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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