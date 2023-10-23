PTT'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı
Giresun'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı.
Giriş: 23.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:13
Giresun'da, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı.
PTT Giresun Başmüdürü Şenel Yücel, PTT Debboy Şubesindeki etkinlikte 183. sıra numarasıyla hizmet alan Aslıhan Saydam'a, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı" anısına hazırlanan pul portföyü hediye etti.
Kurumun kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yücel, personele çalışmalarında başarı diledi.