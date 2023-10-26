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        Giresun'da bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

        Giresun'da, akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:11
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        Giresun'da bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
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        Giresun'da, akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanede, akraba oldukları öğrenilen İ.K. ile Z.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bürüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, tabancayla Z.T'ye ateş etti.

        Bacağından yaralanan Z.T, hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, zanlıyı yakaladı.

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