Giresun'da bir kişi tabancayla vurularak yaralandı Giresun'da, akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Giresun'da, akrabası tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanede, akraba oldukları öğrenilen İ.K. ile Z.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bürüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, tabancayla Z.T'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Z.T, hastanede tedavi altına alındı.

Polis, zanlıyı yakaladı.