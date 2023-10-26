Giresun'da sel tatbikatı gerçekleştirildi
Giresun'da, AFAD koordinasyonunda sel tatbikatı yapıldı.
Giresun'da, AFAD koordinasyonunda sel tatbikatı yapıldı.
Çıtlakkale Mahallesi Batlama Deresi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile arama kurtarma derneklerinin üyeleri katıldı.
Ekipler, olası sel ve taşkınlarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da sık sık sel afetlerinin yaşandığı ifade ederek, oluşabilecek afetlere hazırlık amacıyla bu tatbikatın gerçekleştirildiğini belirtti.