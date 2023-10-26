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        Giresun'da sel tatbikatı gerçekleştirildi

        Giresun'da, AFAD koordinasyonunda sel tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:23
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        Giresun'da sel tatbikatı gerçekleştirildi
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        Giresun'da, AFAD koordinasyonunda sel tatbikatı yapıldı.

        Çıtlakkale Mahallesi Batlama Deresi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile arama kurtarma derneklerinin üyeleri katıldı.

        Ekipler, olası sel ve taşkınlarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'da sık sık sel afetlerinin yaşandığı ifade ederek, oluşabilecek afetlere hazırlık amacıyla bu tatbikatın gerçekleştirildiğini belirtti.

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