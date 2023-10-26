Giresun'un ticari hayatına ışık tutan kitabın tanıtımı yapıldı

Giresun'da "Ticaret-Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) binasındaki tarihi mahzende organize edilen tanıtım etkinliğinde, araştırmacı-yazar Ayhan Yüksel, kitabın içeriğiyle ilgili sunum yaptı.

Yüksel'e plaket takdim eden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kitabın ortaya çıkarılmasında çok ciddi bir emek olduğunu söyledi.

Kitabın 4 yıllık bir çalışma olduğuna dikkati çeken Serdengeçti, şöyle devam etti:

"Ben ticaret odamızı ziyaret ettiğimde bana aktarmışlardı, bu hakikaten hem 100. yıla ithaf edilen hem de aynı zamanda 100. yıla yakışır, Giresun'un tarihinde bir 100 yıl sonra da inşallah yeni nesillerimiz 'Ecdadımızın böyle bir çalışması vardı.' diyecek. Giresun'un o tarihini gururla okuyacaklar, yeni eserler devreye koyacaklar."

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise kitabın oluşturulmasında kentin köklü basın kuruluşlarından Yeşilgiresun Gazetesi ile yabancı ülke konsolosluk arşivlerinden de faydalanıldığını aktararak, kitabın basılı bir yayından ziyade kentin, sosyal ve kültürel yaşamına da yön veren süreçleri içinde barındıran bir eser olduğunu belirtti.

Çakırmelikoğlu, kitabın hazırlanmasında emeği geçen Ayhan Yüksel, Prof. Dr. Feridun Emecen, Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Doç. Dr. Muzaffer Baskaya, Doç. Dr. Oktay Karaman ile kitabın takibi ve basımı konusunda GTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Hailbeyoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Atiksoy'a teşekkür etti.