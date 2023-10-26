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        Giresun'da sağlıkçılar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

        Giresun'da Sağlık-Sen üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:25
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        Giresun'da sağlıkçılar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
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        Giresun'da Sağlık-Sen üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelen sendika üyeleri, İsrail'e tepki gösterdi.

        Burada basın açıklamasını okuyan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek, "Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. Buradan hep birlikte haykırıyoruz." dedi.

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