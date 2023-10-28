Giresun'da firmalar devlet desteği ile kendi enerjisini üretiyor GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da üretimde enerji maliyetlerini düşürmek isteyen firmalar, devlet desteği ile güneş enerji santrali kurulumu yapıyor.

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da üretimde enerji maliyetlerini düşürmek isteyen firmalar, devlet desteği ile güneş enerji santrali kurulumu yapıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce, kent genelinde yatırım tutarı 39 milyon 623 bin lira olan 15 güneş enerji santrali (GES) projesine 21 milyon 402 bin lira destek verildi.

Fındık işleme, makine, dron ve sıkıştırılmış yakıt olan pelet üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar, desteklerden yararlanarak fabrikalarının çatılarına GES kurulumu yaptı. Kendi enerjisini üretmeye başlayan firmalar, elektrik maliyetlerini düşürdü.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) pelet üretimi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Altuğ Karaibrahimoğlu, 2 bin 100 metrekarelik tesisin çatısına güneş paneli kurduklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır güneş enerjisinden elektrik üretimi yaptıklarını aktaran Karaibrahimoğlu, "Yıllık elektrik faturamız 7 milyon lirayı buluyor, bunun da yüzde 17'sini GES'ten sağlıyoruz." dedi.

Karaibrahimoğlu, sistemin temiz ve çevreci olduğuna dikkati çekerek, "İşletim maliyetleri son derece kolay, ilk yatırım maliyetleri dışında sonrasında sadece zaman zaman sistemin cam temizliği var, onun haricinde sistem çok mükemmel şekilde çalışıyor. Temmuz ayında en yüksek elektriği ürettik." diye konuştu.

TKDK'nin yatırıma ciddi manada destek olduğunu dile getiren Karaibrahimoğlu, mangal kömürü ve makine imalatı yaptıkları fabrikada da GES kurulumu planladıklarını, TKDK'ye bunun için müracaat ettiklerini anlattı.

Karaibrahimoğlu, geçen yıl 7 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, "İlerleyen yıllarda tüm şirketlerin karbon salınımı konusunda bazı kriterlerle karşılaşacağı söyleniyor. GES yatırımı bunun için ön hazırlık olmuş oldu." şeklinde konuştu.

- "Karlılığının yanı sıra çevreci"

Fındık işleme ve dondurma imalatı üzerine aynı OSB'de faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Salih Evren Aşar ise kullandıkları elektriğin yüzde 80'ini GES'ten sağladıklarını belirtti.

TKDK'den yüzde 55 destek aldıklarını kaydeden Aşar, böylelikle sistemin maliyetinin yarı yarıya düştüğünü vurguladı.

Sistemin karlılığının yanı sıra çevreci olduğunun altını çizen Aşar, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, inşallah ilerleyen zamanlarda ihracat da gerçekleştireceğiz. Araştırmalarımızda artık Avrupa karbondioksit üretimini kesinlikle istemiyor, bunun için de yenilenebilir enerjiden üretim istiyor. Biz de bunun için en azından altyapımızı tamamlamış olduk. İleride yapacağımız ihracatta bizden böyle bir şey istenildiğinde güneş enerjisinden bunu karşılayabilecek durumdayız."

Aşar, yeni yatırım yapmaları durumunda da yine GES kuracaklarını söyledi.