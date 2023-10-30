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        Giresunspor Başkanı Yamak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti

        Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:50
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        Giresunspor Başkanı Yamak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti
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        Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret ettiği bildirildi.

        Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldiğini belirterek şunları aktardı:

        "Hem Giresunspor'umuzun hem de Türk futbolunun geleceği için genç oyuncularımızın desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Türk futboluna ve milli takımlarımıza kısa ve orta vadede kazandırmayı planladığımız Giresunspor altyapısından yetişmiş oyuncularımızın milli takımlarımız için izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca altyapımızın fiziki anlamda daha sağlıklı bir şekilde tesisleşmesi ve yeni sahaların yapılması ile ilgili taleplerimizi de kendilerine ilettik. Sayın Başkanımıza nazik misafirperverlikleri ve kulübümüze göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz."

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