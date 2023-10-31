Giresun'da şehit aileleri ve gaziler off-road araçlarıyla şehir turu yaptı Giresun'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler off-road araçlarıyla şehir turu yaptı.

Giresun'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler off-road araçlarıyla şehir turu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çotanak Off-Road Kulübü iş birliğinde organize edilen etkinlikte, şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı off-road araçları Valilik önünden hareket ederek şehir turu attı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, etkinlik öncesi şehit aileleri, gaziler ve kulüp üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirten Serdengeçti, "Onlar bu memleket için canlarını feda ettiler, gazi oldular. Bu memleketin bir evladı olarak öncelikle şehit aileleri ve gazilerimize minnetimi sunuyorum. Off-road tutkunu arkadaşlarımız ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşumuz böylesine güzel bir çalışma yaparak şehir gezisi hazırladılar. Projenin içinde bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras ise şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını vurgulayarak, "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin mutlu olmaları bizim için gerçekten çok önemli. Bundan dolayı bugün onlarla Giresun'un zorlu coğrafyasında bir şehir turu gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu, devamı da gelecek." diye konuştu.

Giresun Şehit Aileleri, Gaziler, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hayrettin Akgün de etkinlik için off-road kulübünün üyeleri ile Vali Serdengeçti'ye teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır güzel bir etkinlik oldu. Ailelerimiz, yakınlarımız ve gazilerimiz çok memnun oldu." ifadelerini kullandı.