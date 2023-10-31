Giresun'da Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Toplantısı yapıldı
Giresun'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.
Giresun'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Giresun Belediyesinin ev sahipliği yaptığı ekim ayı toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.
Başkan Aytekin Şenlikoğlu, toplantının ardından katılımcılara Giresun Belediyesi Kültür Yayınları'ndan "Giresun Şehir Tarihi" ve "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Giresun" adlı kitapların da yer aldığı çeşitli hediyeler verdi.
Toplantıya, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Birlik Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.