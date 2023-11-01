Giresun'da, Gazze'deki saldırılara temsili enkaz oluşturularak dikkat çekildi

Giresun'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla bombardıman sonucu yıkılan binayı temsilen enkaz oluşturuldu.

Giresun Belediyesince Atatürk Meydanı'nda, Gazze'deki ortamı aktarmak için parçalanmış beton bloklar, zarar görmüş çeşitli ev eşyaları ve oyuncaklar kullanıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İnsanlığın gözü önünde devam eden bir vahşet olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Ne yazık ki uluslararası hukuk, insanlığın bütün değerleri hiçe sayılarak halen devam etmekte olan bir vahşet. İnsanlığın savaşa, vahşete 'dur' demesi lazımken, bilhassa Batı dünyasının bu vahşeti halen izliyor ve destekliyor olması da dikkate değer bir durumdur." dedi.

Şenlikoğlu, tarihin, yaşananların yargılamasını elbet yapacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsrail kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden, sivil hedeflerle, bilhassa hastane ve sivil noktaların özellikle hedef alınarak vurulmasıyla gerçek niyetinin aslında bir savaş değil, bir vahşet, bir katliam olduğunu da göstermiştir. Bunu uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayarak yapmaktadır. Bizler de burada en azından bunun bir farkındalığını oluşturarak, Gazze'nin ortamının küçük bir değerlendirmesini yaparak meydanımızda 'savaşa hayır' diyerek böyle bir düzenleme yaptık."

Şenlikoğlu, en kısa zamanda yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.