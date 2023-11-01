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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:15
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:GiresunÇotanak Stadyumu

        Hakemler: Burak Demirkıran, Mehmet Duran, Faruk Yağlı

        Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ali Emirhan Akçay, Kadir Seven (Dk. 105 Anıl Yiğit Çınar), Faruk Can Genç, Fatih Yılmaz, Mustafa Eren Keskin (Dk. 46 Muhammet Turhan), Kasım Alperen Köşker (Dk. 60 Savicevic), Emirhan Ceylan, Arda Cebeci (Dk. 46 Furkan Kütük), Metin Caner Akbayrak (Dk. 66 Şahin Dik), Ahmet Lütfü Kara (Dk. 46 Ertuğrul Şenlikoğlu)

        Beyoğlu Yeni Çarşı: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven (Dk. 76 Ali Arda Bulut), Emirhan Kayar (Dk. 89 Atalay Gürel), Celil Çelikel (Dk. 76 Muhammer Arda Uzun), Murat Kaan Çalık (Dk. 89 Yusuf Ali Özer), Barışcan Işık Altunbaş (Dk. 64 Fırat Güllü), Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan, Emircan Alturan (Dk. 119 Şemsettin Ender Kılıç), Emirhan Başyiğit, Batuhan Ekinci

        Goller: Dk. 16 Barışcan Işık Altunbaş (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler), Dk. 75 Savicevic (penaltı) (Bitexen Giresunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 32 Metin Caner Akbayrak, Dk. 113 Furkan Kütük, Dk. 115 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 121 Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Dk. 89 Emircan Alturan, Dk. 110 Mehmet Soyarslan (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler)

        GİRESUN

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