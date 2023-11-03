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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye hayat verecek

        Giresun'da, beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbreklerinin 3 hastaya nakledileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:57
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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye hayat verecek
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        Giresun'da, beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbreklerinin 3 hastaya nakledileceği bildirildi.

        Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım tarihinde hastanede yoğun bakımda yatan ve beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı belirtildi.

        Açıklamada, hastanın karaciğer ve iki böbreğin bağışlandığı ifa edilerek, "Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen ekip ile operasyon gerçekleşmiş olup, bağışlanan organlar Malatya, Sivas ve Erzurum'a ulaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Başta hasta yakınları olmak üzere süreçte emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İnsan hayatının kutsallığına inanıyor ve bir hayat kurtarmanın hayati önemini biliyoruz. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyor ve nakil bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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