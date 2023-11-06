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        Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 358 milyon doları aşkın gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:25
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        Türkiye'den iki ayda 358 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 358 milyon doları aşkın gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 2 ayına ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu dönemde yurt dışına 358 milyon 383 bin 228 dolar karşılığında 54 bin 251 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı dönemde ise 312 milyon 657 bin 846 dolar karşılığında 56 bin 251 ton fındık ihraç edildiği anımsatıldı.

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