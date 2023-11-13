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        Giresun'da 40 yıllık çöp alanındaki spor sahaları ve ticari işletmelerin yapımı sürüyor

        Giresun'da 40 yıllık çöp sahası üzerine projelendirilen Doğu Park ve Galericiler Sitesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:21
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        Giresun'da 40 yıllık çöp alanındaki spor sahaları ve ticari işletmelerin yapımı sürüyor
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        Giresun'da 40 yıllık çöp sahası üzerine projelendirilen Doğu Park ve Galericiler Sitesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 160 bin metreküp çöpün kaldırılması sonucu 32 bin metrekarelik alana uygulanan proje, şehir için yeni bir sosyoekonomik yaşam alanı olacak.

        Değeri 100 milyon lira olan projede 20 bin metrekare yeşil alan, 9 bin 820 metrekare peyzaj alanı, 3 bin 740 metre yürüyüş yolu, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 45 galerici dükkanı, ATM, zabıta noktası, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, soyunma odaları ve görevli odaları bulunuyor.

        Galerici dükkanları ve spor sahalarının yapım çalışmalarında sona gelinen proje fiziki olarak yüzde 90'ı buldu.

        Diğer yandan, Galericiler Sitesi'nde henüz sahibini bulamayan 15 dükkan için 16 Kasım'da bir kez daha ihale yapılacak, ihale için başvurulan 15 Kasım'a kadar kabul edilecek.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin şehrin ekonomik canlılığına ve vatandaşların hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine önemli katkı yapacağını belirtti.

        Projeyi yakın zamanda Giresun'un hizmetine sunacaklarını aktaran Şenlikoğlu, "Biz bu şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya ve daha da yaşanabilir bir şehir yapmaya kararlıyız. Giresun'umuz ve tüm hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layıktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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