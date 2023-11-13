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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:46
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan E.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin üzerinde 75,3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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