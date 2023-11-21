Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı

        Giresun'da yıkama firmasına bırakılan halıdan çıkan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da yıkama firmasına bırakılan halıdan çıkan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Kentte bir kişi, vefatından bir süre önce annesinden aldığı halıyı yıkatmak için Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki firmaya getirdi.

        İşletme sahibi Hatice Özdemir, müşterinin bıraktığı halıyı yıkamak için açtığında içinde çanta buldu.

        Çantada çeşitli ziynet eşyalarının olduğunu gören Hatice ve eşi Yılmaz Özdemir, müşteriye cep telefonundan ulaşarak durumu anlattı.

        Müşteri, kısa süre sonra halı yıkama firmasına gelerek içinde altın olan çantayı teslim aldı.

        Hatice Özdemir, AA muhabirine, halıyı yıkamak için açtığında bulduğu bel çantasını önce çöpe attığını söyledi.

        Sonra çantanın içine bakmaya karar vererek çöpten geri aldığını belirten Özdemir, "Ziynet eşyalarını görünce çok şaşırdık. Müşterimizi arayarak bilgilendirme yaptık, 'Sizden halı almıştık, içerisinden bel çantası çıktı' dedim. Bana, 'Hiçbir bilgim yok ama ben halıyı annemden almıştım, annem de bir yıl önce vefat etti' dedi." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, müşterisine, annesinin ziynet eşyası olup olmadığını sorduğunu anlatarak, "Müşterimiz, 'Vardı ama bulamadık' dedi. 'Emanetiniz bizde, gelip alabilirsiniz' dedim, müşteri de şaşırdı." diye konuştu.

        Çantada, mendile sarılı bilezik, küpe ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyaları olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası vardı. O paranın yarısı kadar ihtiyacımız vardı, rabbim iki katını yolladı ama haramdı bu. Belki Allah'ım bizi sınadı, denedi. Bir an bile almayı düşünmedik, belki alsaydık o kişilerin haberi bile yoktu. Benim 4 çocuğum var, Allah hep helal lokma yedirmek nasip etsin." dedi.

        Öte yandan Giresun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Hatice ve Yılmaz Özdemir çiftine duyarlı davranışlarından dolayı plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        İsrail, esir takasını onaya hazırlanıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'taki gemi kazasında ölen denizcinin cenazesi Giresun'da toprağa v...
        Zonguldak'taki gemi kazasında ölen denizcinin cenazesi Giresun'da toprağa v...
        Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Giresun Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda fırtına hasarının boyutu ortaya çıktı
        Güneydoğu gazilerinin oluşturduğu tiyatro topluluğu "100 Yıllık Emanet" oyu...
        Güneydoğu gazilerinin oluşturduğu tiyatro topluluğu "100 Yıllık Emanet" oyu...
        Giresun'da fırtına etkili oldu; duvar yıkıldı, yol çöktü
        Giresun'da fırtına etkili oldu; duvar yıkıldı, yol çöktü