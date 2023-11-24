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        Giresunspor, Kocaelispor maçını taraftarıyla kazanmak istiyor

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, bu maçı taraftarın desteği ile kazanmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:37
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        Giresunspor, Kocaelispor maçını taraftarıyla kazanmak istiyor
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, bu maçı taraftarın desteği ile kazanmak istediklerini belirtti.

        Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, en az 10 bin taraftarı tribünde görmek istediklerini vurguladı.

        Geçen hafta başlattıkları kampanya ile tüm taraftarları maça davet ettiklerini anımsatan Ekiz, şunları kaydetti:

        "Birlik ve beraberlik içinde ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek ve güçlü bir tribün desteği sağlamak amacıyla 'Tribünde10BinÇotanak' etiketiyle başlattığımız kampanyamıza, çotanak armaya gönül vermiş tüm taraftarlarımızı bir kez daha davet ediyoruz. Bu kampanyaya ek olarak cumartesi günü saat 16.30'da Çotanak Store mağazamız önünde taraftarlarımızla buluşacağız. Buradan 7'den 70'e tüm taraftarlarımızla büyük Giresunspor konvoyu eşliğinde stadyuma gideceğiz."

        Kocaelispor ve Gençlerbirliği müsabakaları için paket bilet uygulaması yapılacağına da dikkati çeken Ekiz, bilet fiyatlarının kale arkası 50, batı üst 75, doğu alt 100, batı alt tribün için ise 250 lira olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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