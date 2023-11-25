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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 21:11 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ (Dk. 20 Mehmet Keskin (Dk. 88 Ali Emirhan Akçay), Çekdar Orhan, Savicevic, Şahin Dik (Dk. 84 Muhammet Turhan), Kuwas

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin), Mert Çölgeçen (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Candeias, Amaral (Dk. 61 Barış Alıcı), Beridze (Dk. 90 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 84 Atabey Çiçek)

        Goller: Dk. 12 Kadir Seven (kendi kalesine), Dk. 53 Atila Turan, Dk. 58 Tanque, Dk. 90+2 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk. 65 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor)

        Sarı katlar: Dk. 45+2 Kuwas (Bitexen Giresunspor), Dk. 76 Emir Ortakaya, Dk. 83 Tanque (Kocaelispor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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