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        Espiye'de "Hediyem Kur'an Olsun" projesi devam ediyor

        Giresun'un Espiye ilçesinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:12
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        Espiye'de "Hediyem Kur'an Olsun" projesi devam ediyor
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        Giresun'un Espiye ilçesinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesi iş birliğince uygulanan proje kapsamında, Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye eden Gülbe, "Din eğitiminde imam hatip liseleri ve hafızlık önemli bir kazanım. Bütün kitaplar, ilimler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse, insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır. Hangi alanda gayret edersek edelim, hangi alanda eğitim öğretim alırsak alalım, en iyisini yapalım." dedi.

        Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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