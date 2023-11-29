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        Giresun'da 66 okulda doğal gaz projeleri tamamlandı

        Giresun İl Özel İdaresi tarafından 66 okulun doğal gaz projelerinin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:19
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        Giresun'da 66 okulda doğal gaz projeleri tamamlandı
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        Giresun İl Özel İdaresi tarafından 66 okulun doğal gaz projelerinin tamamlandığı bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkezde 50, ilçelerde 16 okulda doğal gaz bağlantılarının tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, 2024 yılında 35 okul için de proje hazırlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "İl Özel İdaresinin yaptığı bu önemli çalışma ile gerek okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler gerekse öğretmenler kış soğuklarının bastırdığı bugünlerde sıcak bir ortama kavuşmuş oldu. Çalışmalar son sürat devam etmekte. 2024 yılı içerisinde de Giresun'un muhtelif ilçelerinde toplamda 35 okul ve pansiyonun doğal gaz dönüşümü planlanmaktadır."

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