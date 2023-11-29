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        Giresun'da Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği

        Giresun'da, müftülük ve sivil toplum örgütleri tarafından Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:42
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        Giresun'da Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği
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        Giresun'da, müftülük ve sivil toplum örgütleri tarafından Filistin yararına hayır çarşısı etkinliği düzenleniyor.

        Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik 4 gün sürecek, satışlardan elde edilecek gelir Filistin'e bağışlanacak.

        Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, gazetecilere, hayır çarşısına destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Burada asıl maksadımız her ne kadar maddi olarak katkı göndermek olsa da Filistin'i gündemde tutmak, onları unutmadığımızı göstermek. Sözlü duamızın yanında fili olarak da yanlarında olduğumuzu göstermek. Rabbim Giresunlulardan razı olsun. Allah o kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

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