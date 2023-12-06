Giresunspor'da yardımcı antrenör Dieguez ile yollar ayırıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yardımcı antrenör Francisco Vaz Dieguez ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yardımcı antrenör Francisco Vaz Dieguez ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu ayın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dieguez'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Dieguez'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.