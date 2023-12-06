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        Giresunspor'da yardımcı antrenör Dieguez ile yollar ayırıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yardımcı antrenör Francisco Vaz Dieguez ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:14
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        Giresunspor'da yardımcı antrenör Dieguez ile yollar ayırıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yardımcı antrenör Francisco Vaz Dieguez ile yollar ayrıldı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bu ayın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dieguez'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Dieguez'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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