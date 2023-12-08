Ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden tekstil firması enerjisini güneşten alıyor GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'dan Avrupa'ya ihracat yapan tekstil firması, harcadığı elektriğin büyük kısmını Güneş Enerji Santralinden (GES) elde ediyor.

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'dan Avrupa'ya ihracat yapan tekstil firması, harcadığı elektriğin büyük kısmını Güneş Enerji Santralinden (GES) elde ediyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip GİTEKS firmasında, 1100 kişiye istihdam sağlanıyor.

Takım elbise üzerine üretim yapan, ürünlerinin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç eden firma, yaklaşık bir yıl önce fabrika çatısının 6 bin metrekarelik bölümüne güneş panelleri yerleştirdi.

Yıllık enerji tüketimi 95 bin kilovatsaat olan firma, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 80 bin kilovatsaat enerji üretiyor.

Firmanın Genel Müdürü Merdan Yüce, AA muhabirine, artan enerji maliyetlerini düşürmek ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak için GES kurulumu yaptıklarını söyledi.

- "Yazın en güneşli aylarda tüm ihtiyacımızı karşılıyor, hatta alacaklı konuma geçiyoruz"

Kurulu güçlerinin yaklaşık 800 kilovatsaat olduğunu aktaran Yüce, yaklaşık bir yıldır GES'ten elektrik üretimi yaptıklarını belirtti.

Yüce, projeyi, elektrik ihtiyacının yüzde 95'ini karşılayacağını öngörerek gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yazın en güneşli aylarda tüm ihtiyacımızı karşılıyor, hatta alacaklı konuma geçiyoruz. Yıllık bazda mevcut elektrik faturalarımız daha önceki yıllara göre en fazla yüzde 10 bize ek yük olarak kalıyor, yani hemen hemen kafa kafaya geliyoruz." dedi.

Gelecek yıllarda Avrupa Birliği içerisinde karbon ayak izi salınımıyla ilgili sınırlamalar ve yeni kuralların söz konusu olmasının beklendiğini dile getiren Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılından itibaren gerekli hassasiyeti göstermeyen firmaların üretimlerinin ihracatı konusunda ek birtakım vergiler ve sınırlamaların söz konusu olması bekleniyor. Biz şimdiden karbon ayak izi salınımı konularında kendimizi hazırlamak, geleceğe daha rekabetçi, çevreye daha duyarlı bir üretim tesisi olmak amacıyla GES'e yöneldik."

Yüce, yurt dışında çalıştıkları firmaların karbon ayak izi konusunda duyarlılıklarının üst seviyede olduğuna işaret ederek, "Uluslararası sertifikasyonlarda müşterilere GES ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz ve bu, memnuniyetle karşılanıyor." diye konuştu.

Yeni fabrika planlamalarında da GES olduğunu vurgulayan Yüce, yeni inşa edilecek tesislerin çatı kaplama sistemlerini, GES'e uygun altyapıyı içerecek şekilde seçtiklerini kaydetti.

Yüce, GES kullanan birçok ülke olduğunu belirterek, "Bu ülkelerin yıllık olarak ülkemizden çok çok daha az güneş alımları var. Bizim bölgemiz Karadeniz, bir Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne göre daha az güneşlenme süresi var ama verimlilik anlamında GES yatırımı çok mantıklı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.