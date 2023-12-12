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        Giresun'daki şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi

        Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:32
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        Giresun'daki şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi
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        Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

        Üniversitenin Güre Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, davetliler ve öğrencilere ızgarada pişirilen hamsi ikram edildi.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, geleneksel hale gelen şenliğin amacının, öğrenciler, akademik ve idari personeli bir araya getirmek olduğunu söyledi.

        Konserle devam eden şenliğe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

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