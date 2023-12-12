Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Valisi Serdengeçti'den yaşlı kadına yardım eden polislere teşekkür

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaşlı kadına yardım eden polislerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Valisi Serdengeçti'den yaşlı kadına yardım eden polislere teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaşlı kadına yardım eden polislerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

        Orhan Yılmaz Caddesi'nde 2 Aralık'ta 87 yaşındaki Aymelek Daban, alışverişin ardından evine gitmek için trafik polislerinden yardım istedi.

        İki polis memuru, Daban'ı ekip aracıyla Nizamiye Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

        Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından, "İki yiğit, bir ana... Bu şehirde yaşayan herkesin başımızın üstünde yeri, gönlümüzde tahtı var. Kıymetli polislerimize teşekkür ediyoruz." notuyla birlikte, polis memurlarının yaşlı kadına yardım ettikleri anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Giresun'daki şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi
        Giresun'daki şenlikte 1 ton hamsi ikram edildi
        Espiye'de "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi
        Espiye'de "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi
        Espiye'de Hazreti Mevlana anıldı
        Espiye'de Hazreti Mevlana anıldı
        Giresunspor Başkanı Yamak'tan "borç" açıklaması:
        Giresunspor Başkanı Yamak'tan "borç" açıklaması:
        Espiye'de din görevlilerine "vaaz becerilerini geliştirme" kursu
        Espiye'de din görevlilerine "vaaz becerilerini geliştirme" kursu
        Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi
        Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi