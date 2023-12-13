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        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı

        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:23
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        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı
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        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı.

        Yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Giresun'dan Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

        Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret etti, konteyner taşımacılığına ilişkin bilgi aldı.

        Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Limanı'nın son dönemde ithalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri olduğunu söyledi.

        Bu trafiğin konteyner taşımacılığıyla daha da hızlanacağını belirten Serdengeçti, "Bu konteyner faaliyetinin hem ülkemiz hem bölge hem de Giresun ekonomimize önemli katkısı olacaktır. Bunu son derece önemsiyorum. İnşallah daha da gelişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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