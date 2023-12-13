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        Giresun'da evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

        Giresun'da, evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:37
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        Giresun'da evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Giresun'da, evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Cemalettin C, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinde arkadaşları tarafından baygın bulundu.

        Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Cemalettin C'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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