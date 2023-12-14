Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunsporlu Erol Can Akdağ ameliyat edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunsporlu Erol Can Akdağ ameliyat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un takım kaptanı Erol Can Akdağ, ameliyat edildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıkla ilgili dün İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

        Erol Can Akdağ'a "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Espiye Müfülüğünün "Ulu Çınarlar" projesi sürüyor
        Espiye Müfülüğünün "Ulu Çınarlar" projesi sürüyor
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Evinde baygın bulunan üniversiteli kurtarılamadı
        Evinde baygın bulunan üniversiteli kurtarılamadı
        Giresun'da evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastaned...
        Giresun'da evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastaned...
        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı
        Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı
        Vali Serdengeçti, Türk Silahlı Kuvvetleri için bağış yapan öğrencileri ödül...
        Vali Serdengeçti, Türk Silahlı Kuvvetleri için bağış yapan öğrencileri ödül...